Борьба за украинскую школу в Донецке: родители в шоке от поступка властей

Донецкий городской совет подал апелляцию на судебное решение об отмене ликвидации украиноязычной общеобразовательной школы №111.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН председатель инициативной группы родителей учащихся Ирина КРУГЛОВА, подчеркнув, что родители школьников готовы продолжать борьбу за существование данного учебного заведения.

По ее словам, горсовет подал апелляцию на постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 30 января 2012 года об отмене решения Донецкого городского совета о ликвидации украиноязычной школы №111. И.КРУГЛОВА отметила, что данная апелляция на прошлой неделе «пришла по почте в Ворошиловский суд», и этот факт ей подтвердили в канцелярии суда, а также помощник судьи Олега ОРЕХОВА.

Она подчеркнула, что родители учеников школы №111 возмущены действиями местных органов власти, направленных против их детей, и будут продолжать борьбу за школу.

«Мы будем бороться дальше. И не только дальше бороться, мы будем писать обращения во все инстанции, будем обращаться в прокуратуру, - заявила И.КРУГЛОВА, - Если суд первой инстанции признал то, что нужно отменить решение горсовета о закрытии школы и на 14 страницах обосновал и указал, что нарушил горсовет. …Но все равно, горсовет идет против детей».

«Я вообще на могу понять Донецкий городской совет, против кого они идут, против кого они подают в апелляционный суд? Против детей, которые хотят учиться в той школе, в которой они хотят учиться? Все родители просто шокированы поступками наших донецких властей! С какими глазами, с чем они придут в апелляционный суд? Просто интересно… Это позор», - заключила глава инициативной группы родителей учеников школы № 111.

Как сообщал УНИАН, в Донецке решением горсовета от 15 апреля 2011 года была ликвидирована общеобразовательная школа № 111, но родители в лице председателя инициативной группы родителей учащихся Ирина КРУГЛОВОЙ в судах добились обеспечение иска и того, что с 1 сентября более 240 детей возобновили обучение в этом заведении. Однако городские власти не оставляли попыток ликвидировать школу и во время учебного года, когда шли судебные разбирательства.

30 января 2012 года Ворошиловский районный суд Донецка под председательством судьи Олега ОРЕХОВА отменил решение Донецкого городского совета о ликвидации украиноязычной школы №111.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений происходит согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание.