Сотруднику Киевского зоопарка тигр снял скальп
17:50, 20 февраля 2012Общество
5233 0
Мужчина - в тяжелом состоянии
Сотрудник Киевского зоопарка, на которого сегодня напал тигр, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом пишет газета «Сегодня».
Издание напоминает, что сегодня в 10.00 в Киевском зоопарке тигр по кличке Тишка напал на сотрудника зоопарка.
По словам очевидцев, окровавленного сотрудника увезла «скорая». Его состояние оценивается как тяжелое.
По предварительной информации, у рабочего по уходу за хищными животными снят скальп, а также многочисленные переломы.
Как сообщает "Сегодня", работники зверинца пытались отогнать тигра, бросая в него снег, бегая по крыше клетки и крича "Тишка, нет!". Почему животное проявило агрессию - неизвестно.
На месте ЧП работают сотрудники милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter