Сотруднику Киевского зоопарка тигр снял скальп

Сотрудник Киевского зоопарка, на которого сегодня напал тигр, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Издание напоминает, что сегодня в 10.00 в Киевском зоопарке тигр по кличке Тишка напал на сотрудника зоопарка.

По словам очевидцев, окровавленного сотрудника увезла «скорая». Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, у рабочего по уходу за хищными животными снят скальп, а также многочисленные переломы.

Как сообщает "Сегодня", работники зверинца пытались отогнать тигра, бросая в него снег, бегая по крыше клетки и крича "Тишка, нет!". Почему животное проявило агрессию - неизвестно.

На месте ЧП работают сотрудники милиции.