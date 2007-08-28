Дети-инвалиды в Чернигове получат ”Сенсорную комнату”

В Центре медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» города Чернигов работает оборудование «Сенсорная комната», полученное по совместной программе Международного благотворительного фонда «Украина 3000» и компании «ТНК-ВР Украина» «Радость детства – свободные движения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», заведение здравоохранения «Реабилитационный центр» общественной организации «Центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» стал победителем первого всеукраинского конкурса предоставления грантов лечебно-реабилитационным учреждениям для детей, страдающих ДЦП. В рамках конкурса заведение получило грант на сумму 28 996 гривен 06 копеек, на которые было приобретено оборудование для сенсорной комнаты.