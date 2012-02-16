Киевсовет возвратил столице 233 га леса в Конче-Заспе

Киевсовет сегодня своим решением удовлетворил протест прокуратуры Киева на решение от 2007 года, и тем самым возвратил столице 233,12 га территории лесного хозяйства в Голосеевском районе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 из 110 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом, депутаты отменили свое предыдущее решение о передаче в аренду на 25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Лесной городок» 9 земельных участков для ведения лесного хозяйства.

Как отмечалось в протесте столичной прокуратуры, отведение земельных участков не было согласовано с землепользователем – КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» и всеми необходимыми территориальными органами. Кроме того, оно принималось без рассмотрения соответствующими постоянными комиссиями Киевсовета, и было внесено в повестку дня заседания горсовета с голоса без обоснования исключительности и неотложности.

Вместе с тем, в сегодняшнем решении Киевсовета отмечается, что оно принято ввиду того, что опротестованное решение не выполнено, а именно договоры аренды земельных участков между Киевсоветом и обществом «Лесной городок» не заключены и не зарегистрированы.