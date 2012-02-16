Грищенко взял в Россию украинских мясо-молочных предпринимателей

Украинские производители мясной и молочной продукции рассчитывают на помощь МИД для получения разрешения поставлять свою продукцию на рынок России.

Об этом украинским журналистам в Нижнем Новгороде (РФ) сообщили украинские предприниматели, которые сопровождали главу МИД Украины Константина ГРИЩЕНКО на переговорах с российскими коллегами.

«Мне очень приятно, что на украинских производителей мясной продукции обратил внимание МИД Украины. Я не могу поставлять продукцию компании на российский рынок с 2006 года» - заявил после переговоров собственник и руководитель одной из самых крупных мясоперерабатывающих компаний «Глобино» Александр КУЗЬМИНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что компания уже несколько лет подряд тщетно пытается получить разрешение от ветеринарной службы РФ на поставку своих колбасных изделий в Россию. «Вопрос решается только в Москве, даже если ты хочешь экспортировать в Нижний Новгород или Дагестан. Поэтому здесь без поддержки государства нам не обойтись» - объяснил украинский предприниматель.

В свою очередь член совета директоров компании «Милкиленд» Вячеслав РЕКОВ подчеркнул, что в своей компании отвечает в том числе и за поставки сырья на подведомственные предприятия. Например, на завод "Прометей", ввоз продукции которого был запрещен на территорию Российской Федерации в связи с тем, что в нем якобы нашли пальмовое масло.

«Хочу заявить, что это невозможно, потому что у нас вообще запрещен ввоз на территорию завода каких-либо растительных жиров», - сказал В.РЕКОВ и добавил, что во время ланча с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ данная информация была доведена до сведения российской стороны.

«Мы готовы проводить любые исследования и экспертизы, и рассчитываем, что российская сторона нас услышит», - сказал он.

Кроме этого, генеральный директор «Данон-Украина» Дмитрий ЗУБОВ сообщил, что его компания не поставляет свою продукцию на рынок РФ. «Стратегически нам российский рынок интересен, ведь Россия еще долго будет оставаться нетто-импортером молочной продукции. Но инициатива МИДа очень важна, приятно, что министерство начало слышать бизнес, поэтому мы и приехали в Нижний Новгород», - сказал он.

Со своей стороны К.ГРИЩЕНКО отметил, что крупнейших украинских экспортеров меньше всего волнуют политические заявления и тональность высказывания тех или иных чиновников, будь они из России или Украины. «Их цель - продавать, поэтому МИД активно привлекает украинские предприятия к моим зарубежным визитам. И Нижний Новгород не исключение, где мы не только подняли данный вопрос во время переговоров, но также и организовали руководителям наших предприятий ряд встреч с нижегородскими контрагентами, которые потенциально могут покупать украинскую продукцию», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Источник в МИД Украины сообщил, что главная задача министерства - не допустить политизации данного вопроса и показать российской стороне, что украинские компании готовы к сотрудничеству, к конструктивному диалогу с уполномоченными российскими ведомствами и уверены в качестве производимой продукции.

«Но внимание к данной теме, конечно, со стороны высшего руководства страны значительно возросло», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.). Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено пальмовое масло. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.