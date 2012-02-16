Пилот пассажирского самолета умер в полете
01:42, 16 февраля 2012Общество
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На борту было 46 пассажиров
Во время рейса из Варшавы в Прагу скончался первый пилот самолета "Чешских авиалиний", передает Reuters.
Экипаж передал диспетчерам, что командиру внезапно стало плохо с сердцем. Управление воздушным судном, на боту которого находилось 46 пассажиров, взял на себя второй пилот.
В пражском аэропорту самолет встречала бригада скорой помощи, однако медикам оставалось только констатировать смерть.
Как заявили в авиакомпании, для безопасности пассажиров угрозы не было. Второй пилот справился со своей задачей, самостоятельно завершив полет.
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