Пилот пассажирского самолета умер в полете

Во время рейса из Варшавы в Прагу скончался первый пилот самолета "Чешских авиалиний", передает Reuters.

Экипаж передал диспетчерам, что командиру внезапно стало плохо с сердцем. Управление воздушным судном, на боту которого находилось 46 пассажиров, взял на себя второй пилот.

В пражском аэропорту самолет встречала бригада скорой помощи, однако медикам оставалось только констатировать смерть.

Как заявили в авиакомпании, для безопасности пассажиров угрозы не было. Второй пилот справился со своей задачей, самостоятельно завершив полет.