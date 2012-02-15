В Москве задержали главаря крымской банды: искали более десяти лет

Сотрудники полиции задержали в Москве находившегося в международном розыске Виталия ПЫРХА, который в середине 1990-х годов ХХ века возглавлял одну из крупных банд Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает издание «Московские новости».

В.ПЫРХ создал и возглавил организованную преступную группу, которая насчитывала 30 человек, в крымском городе Армянске. Банда занималась рэкетом и запугиванием бизнесменов.

В.ПЫРХА объявили в розыск за многочисленные тяжкие преступления. Его разыскивали более десяти лет.

В.ПЫРХ был задержан вчера, 14 февраля, на Проспекте мира в Москве. Оперативники набросились на него, не дав возможности оказать сопротивление.

Оружия у задержанного не оказалось, но было изъято поддельное водительское удостоверение с вымышленным именем.

МВД России уведомило украинских правоохранителей о задержании преступника.

В.ПЫРХ будет содержаться под стражей до экстрадиции в Украину, которая займет 1,5-2 месяца, отмечает издание.