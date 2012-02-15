Эпидемия самоубийств в Северодонецке: женщина выбросилась с 6 этажа

В Северодонецке Луганской области женщина выбросилась из шестого этажа.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской областной государственной администрации, трагедия произошла вчера, 14 февраля. В сообщении отмечается, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В результате падения она получила катотравму, несовместимую с жизнью.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля с шестого этажа упала 30-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице.

3 февраля в Северодонецке с высоты седьмого этажа упал мужчина, который получил катотравму, несовместимую с жизнью.

В этом году в Северодонецке уже были подобные случаи: 10 января 22-летний парень выбросился с 9-го этажа, 29 января с высоты четвертого этажа упал пожилой мужчина. Оба человека погибли. В ноябре прошлого года в городе произошло пять фактов суицида.