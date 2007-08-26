Ющенко: референдум нужен, но не сейчас

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается противником проведения конституционного референдума одновременно с досрочными парламентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Нововолынске.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что очень важно не путать текущие моменты с фундаментальными.

По словам Президента, говоря о выборах, которые состоятся через месяц, необходимо помнить, что они завоевывались в борьбе в очень ожесточенной политической борьбе. «Где стоял тест на то, победит ли в Украине верховенство права, закона или Конституция…», - сказал он, добавив, что очень важно этот процесс не путать с другим.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, выборы являются чрезвычайно сложной политической акцией, и очень важно в ходе подготовки к ним не потерять бдительность. «Я думаю, что очень важно конституционные вещи, фундаментальные вещи не путать с текущими вещами. Потому что они требуют специального подхода, специальной дискуссии», - сказал он, напомнив о своих инициативах, касающихся созыва Конституционной ассамблеи, а также создания специального института из политически незаангажированных специалистов, которые наработают соответствующий проект закона (об изменениях в Основной Закон).

В то же время глава государства назвал чрезвычайно важным то, что новая Конституция должна быть акцептирована нацией – утверждена референдумом. По его словам, это нужно, чтобы не повторить ошибки, допущенные два года назад, «когда не только не спросили у нации, хочет ли она такую модель управления, но и в самом парламенте не было допущено обсуждения ни одного положения, ни одного нового изменения, которые вводились несколькими политическими лицами и некоторыми политическими силами».

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что национальный референдум является неотъемлемой частью принятия новой Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 августа после встречи с Президентом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Президент поддержит инициативу БЮТ о проведении референдума по Конституции одновременно с внеочередными выборами в Верховную Раду.