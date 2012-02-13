В Киеве задержан частный детектив

Сотрудники СБУ задержали в Киеве злоумышленника, который пытался незаконно сбыть специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации и детализации телефонных соединений абонента украинской мобильной связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, противоправной деятельностью занимался 38-летний руководитель одного из детективных агентств, действовавших в столице. За «жучки» и информацию, полученную незаконным путем, он хотел получить свыше 3 тысяч долларов США.

Установлено, что правонарушитель закупал спецтехнику, чтобы в дальнейшем использовать ее в своей незаконной оперативно-розыскной деятельности по заказу третьих лиц, а также для продажи. Осуществление таких мероприятий и использование специальных технических средств негласного получения информации разрешено лишь государственным правоохранительным органам по решению суда.

Cледователями УСБУ в г. Киеве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт и использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.