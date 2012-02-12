В 2012 году бюджетники недополучат до 2500 грн. ежемесячно?

В бюджете-2012 Кабмин продолжает практику искусственного занижения как прожиточного минимума, так и минимальной зарплаты. Поэтому все работники бюджетной сферы — учителя, врачи, работники социальной сферы и другие в 2012 году ежемесячно недополучат (в зависимости от тарифного разряда) по меньшей мере от 300 до 2500 грн.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет ведущий эксперт Центра Разумкова, экс-заместитель министра труда и социальной политики Павел Розенко.

Розенко отметил, что правительство не выполнило требование учителей о повышении заработных плат, в частности повышение первого тарифного разряда до уровня минимальной зарплаты. В бюджете-2012 первый тарифный разряд и в дальнейшем будет ниже размера минимальной заработной платы, что грубо нарушает действующее законодательство по оплате труда. В 2012 году разница достигнет 300 грн.

В частности, с 1 января учитель первой категории, врач, научный сотрудник (11-й тарифный разряд) должны иметь такой должностной оклад: 1073 (минимальная зарплата) х 1,97 (тарифный коэффициент) = 2114 грн. Но на самом деле их оклад будет меньше: 773 (заложено правительством в бюджете) х 1,97 = 1523 грн.! Только по окладу недоплата составляет почти 600 грн. Следовательно, все работники бюджетной сферы — учителя, врачи, работники социальной сферы и другие в 2012 году ежемесячно недополучат (в зависимости от тарифного разряда) по меньшей мере от 300 до 2500 грн.

После принятия госбюджета на 2012 год уже можно утверждать, что вместо анонсированных правительством повышений заработных плат на 20—25% (500—800 грн.) реальный рост зарплат в среднем за год у бюджетников составит приблизительно 180—250 грн, отметил Розенко.