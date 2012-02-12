На ралли в Харькове автомобиль врезался в зрителей: есть пострадавшие

Сегодня в Харькове в начале второго дня соревнований на Кубок Украины по трековых зимним гонкам автомобиль врезался в группу зрителей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, пострадали две женщины, обеих «скорая помощь» доставила в больницу.

После аварии, произошедшей во время первого заезда, соревнования были прекращены. Они проходили на харьковском ипподроме.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием произошедшего, отметила Л.ВОЛКОВА.