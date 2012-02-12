На ралли в Харькове автомобиль врезался в зрителей: есть пострадавшие
16:37, 12 февраля 2012Общество
7884 0
Заезд происходил на ипподроме
Сегодня в Харькове в начале второго дня соревнований на Кубок Украины по трековых зимним гонкам автомобиль врезался в группу зрителей.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, пострадали две женщины, обеих «скорая помощь» доставила в больницу.
После аварии, произошедшей во время первого заезда, соревнования были прекращены. Они проходили на харьковском ипподроме.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием произошедшего, отметила Л.ВОЛКОВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter