Эксперт: Кабмин сознательно занизил прожиточный минимум на 2012 год

Прожиточный минимум, Кабмин установил на 2012 год, меньший, чем фактический прожиточный минимум предыдущего года.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет ведущий эксперт Центра Разумкова, экс-замминистра труда и социальной политики Павел Розенко.

По данным Кабмина, в июле 2011 года фактический (в реальных цифрах июля) прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 1180 грн.

На 2012 год прожиточный минимум для трудоспособных лиц (как и минимальная зарплата) установлен в следующих размерах: с 1 января — 1073 грн., с 1 апреля — 1094, с 1 декабря — 1134 грн. Таким образом, на тот прожиточный минимум и минимальную зарплату, которые установлены на текущий год, нереально было прожить уже в июле 2011-го.

Эксперт напомнил, что искусственное занижение прожиточного минимума приводит к антисоциальным последствиям: занижению доходов абсолютного большинства украинцев — работников, пенсионеров, студентов, многодетных семей, одиноких матерей, семей с детьми, инвалидов и т.п.