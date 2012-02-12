Уитни Хьюстон умерла, захлебнувшись в ванне?

Знаменитая американская певица и актриса Уитни Хьюстон умерла из-за того, что, возможно, захлебнулась водой в ванне/

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал TMZ, журналисты которого подробно освещают события, связанные с гибелью знаменитости.

Напомним, У.Хьюстон скончалась в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, смерть констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи. Певице было 48 лет. Официальной информации о причинах смерти до сих пор не поступало.

По данным TMZ, певица была обнаружена сотрудниками гостиницы в бессознательном состоянии в ванне. Источник сообщил, что когда приехала служба скорой помощи, тело У.Хьюстон уже вынесли из ванной комнаты. В номере певицы были также обнаружены таблетки, которые ей выписал врач. Причину гибели певицы смогут установить только после вскрытия.

В мае 2010 года У.Хьюстон проходила амбулаторный курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

Уитни Элизабет Хьюстон (Whitney Elizabeth Houston) родилась 9 августа 1963 года в городе Ист-Оранж (штат Нью-Джерси, США).

У.Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка, обладающая самым большим количеством наград. За время своей творческой деятельности У.Хьюстон получила шесть наград "Грэмми", 15 наград Billboard Music Awards, 21 награду American Music Awards, две награды Emmy и множество других премий и наград музыкальной индустрии.

Дискография У.Хьюстон насчитывает семь студийных альбомов, множество сборников и DVD-альбомов, а также три саундтрека - к фильмам "Телохранитель", "В ожидании передышки"и "Жена священника". Артистка не только спела в этих фильмах, но и сыграла в них главные роли. Также У.Хьюстон снималась в эпизодах нескольких сериалов и кинокартинах, в том числе и в роли самой себя.