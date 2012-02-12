В «Тюрьме на Лонцкого» прочитают лекцию об «Аушвице»

Во Львове в помещении Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» завтра, 13 февраля, состоится публичная лекция на тему: «Музей в Освенциме: знать и помнить».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, лекцию, которая начнется в 12.00, прочитает аспирант Львовского национального университета, научный сотрудник Центра исследований освободительного движения Олеся ИСАЮК. Она расскажет об истории концентрационного лагеря в Освенциме, формирование и современное состояние музея на месте бывшего концлагеря, современную экспозицию музея «Аушвиц — Биркенау».

Сейчас на месте бывшего концлагеря - музей, одно из мест, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО. В свое время Освенцим был крупнейшим концлагерем во всей оккупированной Европе и одновременно «фабрикой смерти». Поскольку нацисты не успели его уничтожить при отступлении, сейчас бывший концлагерь является уникальным памятником эпохи, отмечается в сообщении.

Лекция пройдет в сопровождении видеопрезентации на основе фотографий музея.