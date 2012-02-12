В центре Ивано-Франковска обрушился потолок в здании

В центре Ивано-Франковска обвалился потолок в двухэтажном здании, спасены три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 11 февраля, в 18.40.

В частности, в здании (1927 года постройки), где на первом этаже расположен магазин „Watson”, а на втором - офис городской инспекции по благоустройству, произошло внезапное разрушение перекрытий между первым и вторым этажами (50 м2) и вторым этажом и чердачным помещением (50 м2).

В результате обвала под обломками в помещении магазина были заблокированы три человека, которые в 19.56 аварийно-спасательными подразделениями МЧС спасены.

К аварийно-спасательным работам привлекалось 9 единиц техники и 90 человек.

На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления МЧС в Ивано-Франковской области.