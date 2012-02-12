СБУ подозревает академика НАН Украины в шпионаже

Ученый утверждает, что действия СБУ были инспирированы его недоброжелателями. По его словам, ранее ему приходилось отстаивать институт в борьбе с рейдерами, которые также привлекали на свою сторону силовиков.

Директор Института сорбции и проблем эндоэкологии (ИСПЭ) академик НАН Украины Владимир Стрелко заявил, что СБУ подозревает его в утечке за рубеж секретной информации.

19 декабря, когда Стрелко находился в командировке в США, сотрудники СБУ изъяли компьютер в его приемной. Ученый утверждает, что действия СБУ были инспирированы его недоброжелателями. По его словам, ранее ему приходилось отстаивать институт в борьбе с рейдерами, которые также привлекали на свою сторону силовиков.

Об этом академик, который до сих пор находится в США, по телефону сообщил изданию ZN.UA.

По словам Стрелко, во время визита сотрудников СБУ он находился в отпуске, к тому же далеко за пределами родины, в США. Отпуску предшествовала служебная командировка на фирму MEL Chemicals, занимающуюся разработками и производством сорбентов для экологии и медицины, в частности для фильтров тонкой очистки питьевой воды от мышьяка и фильтров для «искусственной почки».

«Я, как всегда (во время отпуска – ред.), запрашивал у сотрудников института через компьютер в своей приемной нужные мне публикации и некоторые материалы исследований, посылал письменные распоряжения по работе, готовил информацию об институте в I-net, пытался оформить международный научный проект по радиохимии и многое другое», — рассказал Стрелко.

«И этой, всем известной в институте особенностью моего „отпуска“ воспользовались, чтобы с помощью заангажированных сотрудников СБУ оказать на меня давление как на директора, запугать, изолировать от института и дезорганизовать актуальные работы по сорбентам для медицины и для решения экологических проблем Чернобыля. Ни на йоту не сомневаюсь, что эта акция была инспирирована», — добавил он.

Стрелко сообщил, что ранее СБУ уже проводила проверки в институте, и даже возбудила уголовное дело по факту растраты служебными лицами ИСПЭ чужого имущества в особо крупных размерах. Однако, по его мнению, последний визит силовиков не связан с предыдущими проверками.

«Похоже, что какие-то влиятельные люди использовали сотрудников ведомства, словно девочек по вызову. На такую мысль наводит, в частности, то, что на требование заместителя директора института предъявить предписание о проверке утечки информации из института (который не ведет секретных работ!) соответствующий очень обтекаемый документ был доставлен посыльным только через несколько дней», — отметил он.

«Кстати, несколько лет назад мы отстояли институтские помещения и территорию в борьбе с псевдоинвесторами-рейдерами, с недобросовестными фирмами и многое другое. И наши оппоненты с завидной регулярностью организовывали визиты непрошенных гостей из СБУ», — добавил Стрелко.

В ответ на информационный запрос ZN.UA, управление СБУ в г. Киеве подтвердило факт проверки законности действий сотрудников ИСПЭ в ходе передачи информации (научных работ, в т.ч. исследований, проводимых в зоне отчуждения ЧАЭС) по каналам сети Интернет.

В то же время, в СБУ опровергли, что 19 декабря их сотрудники проводили в институте следственные действия.