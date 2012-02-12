Порты Севастополя могут стать самыми перспективными в Украине

Севастопольские порты как единственные незамерзающие и, как следствие, способные работать круглый год, могут стать самыми перспективными в развитии портов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в субботу первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ.

«Холодная зима этого года, когда замерзли все торгово-грузовые порты Черноморского побережья Украины, за исключением севастопольского, еще раз подтвердила, что развитию портов Севастополя должно быть уделено особое внимание, особенно со стороны инвесторов», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, «сегодня многие грузовые суда именно потому, что другие порты замерзли, изменили маршруты и прибыли в Севастополь для разгрузки, иные на подходе к Севастополю».

По мнению первого заместителя главы ГГА, «Севастополь, при соответствующем развитии портов, может занять свое достойное место в системе международного разделения труда, как город-порт, способный стать перевалочной базой для морских перевозок, морскими воротами Украины. А это - рабочие места, высокие зарплаты, деньги в бюджет».

Как считает С.САВЕНКОВ, Севастополь «должен также заработать как город-порт, который может принимать круизные суда, иностранных туристов». Для этого, по его мнению, необходима «максимальная дерегуляция и более прозрачные отношения бизнеса и наших фискальных органов, таких как таможня, пограничная, ветеринарная служба».

По его словам, город прежде всего будет развивать морской круизный туризм.

Как сказал С.САВЕНКОВ, приходу инвестиций в развитие портового хозяйства должно способствовать государственно-частное партнерство. «Мы бы хотели сотрудничать с инвесторами, вкладывая средства в развитие той или иной отрасли экономики или хозяйствования 50 на 50», - отметил он.

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Справка УНИАН. Глава СГГА Владимир ЯЦУБА в сентябре 2011 года во время инвестиционного форума в Севастополе заявил, что город имеет 152 км морской береговой линии, 38 бухт, удобных, закрытых, с достаточно развитой инфраструктурой, 287 капитальных, энерговооруженных причалов общей длиной 34 км, которые, по его словам, «ждут своих инвесторов». Все это, по его мнению, открывает дополнительные возможности для обустройства яхтенных марин, стоянок, развития международного яхтенного туризма. Кроме того, сказал В.ЯЦУБА, Севастополь заинтересован в увеличении объемов перевалки грузов. «Самый короткий, обеспеченный грузами морской путь из стран Азии и Восточной Европы в страны Ближнего Востока, Средиземноморья лежит через Севастополь», - отметил В.ЯЦУБА.

В Севастополе функционируют морские торговый и рыбный порты, а также стивидорная компания.