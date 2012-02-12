Беларусь направит самолеты в крупнейшие украинские города

Украина и Беларусь обсудили возможность открытия авиарейсов из Минска в Харьков, Луганск, Донецк и Одессу.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО, речь об этом шла в пятницу на встрече посла Украины в Беларуси Виктора ТИХОНОВА и министра транспорта и коммуникаций Беларуси Ивана ЩЕРБО, посвященной вопросам двустороннего сотрудничества в транспортной сфере.

В.ТИХОНОВ позитивно воспринял предложение И.ЩЕРБО о необходимости расширить географию полетов по Украине самолетами белорусских авиакомпаний. Посол Украины выразил готовность вместе с белорусской стороной рассмотреть возможность открытия авиарейсов из Минска в восточном и южном направлении - в украинские города Харьков, Донецк, Луганск, Одесса.

И. ЩЕРБО также сообщил о намерениях белорусской стороны активизировать использование внутренних водных артерий обеих стран для транспортировки грузов. А также рассказал о планах Беларуси интенсифицировать использование Днепро-Бугского канала, в частности, в туристических целях и для грузовых перевозок.