СБУ нашла 30 автобрелков со скрытой видеокамерой

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность 24-летнего жителя Винницы, который реализовывал запрещенные к продаже специальные технические средства негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в конце прошлого года через частное предприятие в другом городе злоумышленник приобрел 30 брелков к автомобильной сигнализации, оборудованных вмонтированными микрофонами и миниатюрными видеокамерами, и с целью их сбыта разместил объявление в интернете. В январе с.г., встретившись в центре Винницы с покупателем, незаконно продал несколько единиц запрещенного товара, после чего был задержан сотрудниками СБУ.

Следователем СБУ в отношении реализатора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.