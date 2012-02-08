Минобразования: В сильные морозы родители могут оставить ребенка дома

В сильные морозы родители могут самостоятельно принять решение о непосещении ребенком школы, предупредив об этом учителей. Об этом идет речь в разъяснении Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Как сообщает Правительственный портал, накануне очередного усиления морозов в Минобразования обращаются родители с просьбой разъяснить ситуацию с посещением учебных заведений учениками в этот период.

«На основании ГСанПиН (Государственные санитарные правила и нормы) 5.5.2.008-01 в приказе министерства четко указаны температуры, при которых приостанавливаются занятия в школах. Решение о приостановке принимается в каждом регионе отдельно. В этом случае рассматриваются прогнозы Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Украины относительно дневных температур», - говорится в сообщении.

С учетом территориальных природных особенностей, разной реакции детей на мороз, семейных обстоятельств, расстояния до места учебы родители могут самостоятельно принять решение о непосещении ребенком учебного заведения, даже если учебно-воспитательный процесс в нем не приостановлен.

Руководители заведений образования предупреждены о лояльном отношении к ученикам, которые отсутствуют на занятиях по решению родителей. В то же время родители должны известить администрацию школы о своем решении.

Практика показала, что во многих школах активно используются дистанционные формы обучения, что помогает избежать отставания учеников от требований учебных программ, заметили в Минобразования.