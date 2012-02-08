Писатели собираются ударить по «пиратам» снижением цен?

Украинская писательница и певица Ирэна КАРПА считает, что одним из способов борьбы с пиратством является снижение цен на интеллектуальную продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в ходе круглого стола на тему: «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?», который прошел в Институте Горшенина.

По словам И.КАРПЫ, «если перед тобой стоит выбор: купить на имеющиеся у тебя деньги булочку или книгу, то выбор будет в пользу булки».

При этом писательница подчеркнула, что тенденция бесплатно пользоваться интеллектуальным продуктом существует не только в Украине. По ее словам, много иностранцев скупают дешевые диски с фильмами и другим контентом в странах третьего мира и везут их пачками домой.

"Какой выход из этого?.. Я не знаю, возможно, делать продукт более доступным. Делать его более конкурентоспособным, делать невозможным для взлома и более доступным, чтобы студент не бежал на Петровку покупать один диск с Windows всех времен и народов одновременно", - отметила она.

Также И.КАРПА считает, что бороться с пиратством в стране, где этим занимаются первые лица государства, бессмысленно.

"Я даже не буду тыкать пальцем в сторону Виктора ЯНУКОВИЧА, который круче всех обворовал журналистов, написав «свою книжечку». И после этого власть говорит о защите авторских прав?» - отметила писательница.

И.КАРПА посоветовала зайти в милицию или прокуратуру и посмотреть, сколько на их компьютерах лицензионных программ.

С точкой зрения И.КАРПЫ согласилась писатель, эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО.

«Что-то не ладно в маркетинговой политике. Мне кажется, что (при формировании цены – УНИАН) ставку должны делать на таких как я: вы снизьте цену, я пойду и куплю у вас больше, чем я не пойду вообще», - отметила она.

В то же время, по словам М.ТКАЧЕНКО, она не верит, что интеллектуальное пиратство можно победить.

«Всегда будут люди, которые считают, что заниматься этим нормально, и будут люди, которые будут считать, что пользоваться этим тоже нормально. Такой пользователь живет в каждом из нас", - отметила эксперт.

Вместе с тем, по словам М.ТКАЧЕНКО, как у писателя у нее двоякое отношение к бесплатному распространению ее интеллектуального труда в интернете. Поскольку, с одной стороны, ее книга "Арборетум" от публикации в интернете не принесла никаких дивидендов, а с другой - стала известной за рубежом и, как следствие, дала возможность заработать.

По словам писательницы, благодаря популярности в интернете сейчас она ведет переговоры с одной из продюсерских групп из России по поводу экранизации романа.

"Если бы он был издан в Украине тиражом в тысячу экземпляров, вряд ли бы это случилось", - считает М.ТКАЧЕНКО.