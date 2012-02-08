8 февраля ПриватБанк в 2012 году планирует открыть 227 новых отделений.

ПриватБанк в 2012 году планирует открыть 227 новых отделений. Об этом сообщил генеральный заместитель председателя правления ПриватБанка Юрий Пикуш. По его словам, несмотря на общую тенденцию сокращения числа банковских офисов в Украине, ПриватБанк не намерен снижать темпов развития своей сети. Новые отделения ПриватБанка будут ориентированы прежде всего на создание комфортных условий для клиентов.

«Если в январе 2011 года к нам ежедневно обращалось около 1,5 миллионов клиентов, то уже к декабрю банк обслуживал уже 2 миллиона клиентов в сутки, – говорит Юрий Пикуш. – Такой рост клиентской базы требует адекватного расширения сети, причем не только количественного, но и качественного».

Прежде всего новые офисы ПриватБанка откроются на оживленных проспектах и центральных улицах городов. Кроме того, банк продолжит развитие отделений в небольших поселках и селах, жителям которых для получения переводов, оплаты счетов или покупки железнодорожного билета не нужно будет ехать в райцентры. В каждом отделении ПриватБанка, кроме традиционных банковских услуг, можно купить железнодорожные и авиа билеты, подключиться к мобильному Интернет или приобрести топливные карты.

Кроме расширения сети отделений, банк значительно увеличил количество точек для приема платежей – с начала года клиенты могут осуществлять платежи не только в кассах, но и у любого сотрудника отделения на сумму до 1000 гривень. Банкиры, впрочем, напоминают, что оплатить коммунальные и другие услуги можно и без посещения банка – по бесплатному короткому номеру 3700 прямо со своего мобильного.

ПриватБанку принадлежит самая крупная сеть филиалов и отделений среди украинских коммерческих банков – 3 394. В 2011 году ПриватБанк увеличил свою сеть на 206 отделений. Ежедневно в отделениях ПриватБанка обслуживается больше 1 миллиона человек. В течение 2011 года количество людей, которые пользуются услугами в отделениях ПриватБанка, выросло на 57%. Всего же банк обслуживает от 1,5 до 2 миллионов клиентов в сутки.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка. По итогам 2011 года активы банка достигли 145,1 млдр. грн, собственный капитал – 16,7 млрд. грн.Объем привлеченных ПриватБанком средств граждан по итогам 2011 года составляет 70,3 млрд. грн, Портфель потребительских кредитов – 26,2 млрд. грн. В сети банка сегодня работает 3 394 филиалов и отделений, 7 504 банкомата, 3 937 терминалов самообслуживания и 54 486 Pos-терминалов.