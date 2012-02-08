8 февраля ПриватБанк в 2012 году планирует открыть 227 новых отделений.

14:36, 08 февраля 2012
Общество
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ПриватБанк в 2012 году планирует открыть 227 новых отделений.  Об этом сообщил генеральный заместитель председателя правления  ПриватБанка Юрий Пикуш. По его словам, несмотря на общую тенденцию  сокращения числа банковских офисов в Украине, ПриватБанк не намерен  снижать темпов развития своей сети. Новые отделения ПриватБанка будут  ориентированы прежде всего на создание комфортных условий для клиентов.

«Если в январе 2011 года к нам ежедневно обращалось около 1,5 миллионов  клиентов, то уже к декабрю банк обслуживал уже 2 миллиона клиентов в  сутки, – говорит Юрий Пикуш. – Такой рост клиентской базы требует  адекватного расширения сети, причем не только количественного, но и  качественного».

Прежде всего новые офисы ПриватБанка откроются на оживленных проспектах и  центральных улицах городов. Кроме того, банк продолжит развитие  отделений в небольших поселках и селах, жителям которых для получения  переводов, оплаты счетов или покупки железнодорожного билета не нужно  будет ехать в райцентры.  В каждом отделении ПриватБанка, кроме  традиционных банковских услуг, можно купить железнодорожные и авиа  билеты, подключиться к мобильному Интернет или приобрести топливные  карты.

Кроме расширения сети отделений, банк значительно увеличил количество  точек для приема платежей – с начала года клиенты могут осуществлять  платежи не только в кассах, но и у любого сотрудника отделения на сумму  до 1000 гривень. Банкиры, впрочем, напоминают, что оплатить коммунальные  и другие услуги можно и без посещения банка – по бесплатному короткому  номеру 3700 прямо со своего мобильного.

ПриватБанку принадлежит самая крупная сеть филиалов и отделений среди  украинских коммерческих банков – 3 394. В 2011 году ПриватБанк увеличил  свою сеть на 206 отделений. Ежедневно в отделениях ПриватБанка  обслуживается больше 1 миллиона человек. В течение 2011 года количество  людей, которые пользуются услугами в отделениях ПриватБанка, выросло на  57%. Всего же банк обслуживает от 1,5 до 2 миллионов клиентов в сутки.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного  банковского рынка. По итогам 2011 года активы банка достигли 145,1 млдр.  грн, собственный капитал – 16,7 млрд. грн.Объем привлеченных  ПриватБанком средств граждан по итогам 2011 года составляет 70,3  млрд.  грн, Портфель потребительских кредитов – 26,2 млрд. грн. В сети банка  сегодня работает 3 394 филиалов и отделений, 7 504 банкомата, 3 937  терминалов самообслуживания и 54 486 Pos-терминалов.

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