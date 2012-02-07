Замгоссекретаря США: в Украину трудно инвестировать

Заместитель государственного секретаря США Филипп ГОРДОН отмечает, что в Украине существуют препятствия для роста американских инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

«Я откровенно своим собеседникам сегодня сказал, что на пути увеличения объема американских инвестиций существуют препятствия, в частности, в области обложения налогами, в регулятивной политике, в таможенных операциях, которые сдерживают этот процесс», - сказал Ф.ГОРДОН.

Он сообщил, что встретился с американскими бизнесменами, работающими в Украине, и они поделились с ним своими рассуждениями по поводу проблем, с которыми сталкиваются при ведении бизнеса и вложении капитала.

Ф.ГОРДОН отметил, что американский экспорт в Украину увеличился и достиг рекордной отметки – около 2 млрд. долларов, но, по его словам, это еще далеко от тех показателей, которые бы должны были быть.

По словам заместителя госсекретаря США, Украина занимает низкие позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса.

«Кажется, Украина занимает 152-ю позицию в рейтинге 183-х стран, и это обидно, поскольку в Украине тяжело делать бизнес. Американские компании сюда не придут со своими инвестициями, соответственно, Украина будет терять в своем развитии», - сказал Ф.ГОРДОН, добавив, что в США надеются, что некоторые из этих вопросов будут решены, поскольку хотели бы, чтобы объем американских инвестиций в Украину увеличивался.