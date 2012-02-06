В Октябрьской больнице нет отопления: в некоторых палатах - всего +10°

В Александровской больнице (бывшая Октябрьская) отключили отопление, как выяснилось — из-за ремонта коллектора в центре столицы.

В воскресенье в обед тепло перестало поступать во все корпуса клиники. В некоторых палатах из-за недостатка обогревателей температура достигала лишь +10 градусов. Многие пациенты выписывались сами, а некоторых просили об этом, сообщает газета "Сегодня".

«Всех ходячих больных мы выписали. В палаты тех, кто не подлежал выписке, мы поставили обогреватели. То есть, в палатах тепло», - рассказал главврач больницы Роман Василишин.

По его словам, больницу известили еще в пятницу о том, что рядом будут проводить ремонт какого-то коллектора. «Мы спустили воду во всех корпусах. Конечно, это неприятный момент, но от нас в этой ситуации ничего не зависело. К вечеру нам пообещали, что ремонт закончат. Также из-за отсутствия тепла мы прекратили госпитализацию неотложных больных. Всех их везут в другие больницы», — говорит Василишин.

Родные пациентов, тем временем, в качестве передачи в больницу несут обогреватели и грелки