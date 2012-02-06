Через неделю в Украине потеплеет до 0°, а весна придет по расписанию

Еще неделю в Украине продержится холодная погода, но уже с 12 февраля следует ожидать потепления до нуля, сообщил начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида. Весна, по его прогнозам, придет вовремя - в начале марта.

"В течение 7-8 февраля мы ожидаем последующее снижение температуры. Низкая температура на востоке может составлять минус 22-28 градусов. На остальной территории она будет выше на 4-5 градусов", - рассказал Кульбида в интервью Радио Свобода.

По его словам, в течение 9-11 февраля такой температурный режим сохранится.

"А с 12 февраля следует ожидать очень существенного ослабления морозов - ночью до 4-10 градусов мороза, днем около нуля", - отметил синоптик.

Он напомнил, что из-за изменения климата теперь приход весны в Украину происходит раньше, чем это было прежде (где-то от 10 дней до двух недель).

"То есть переход средней температуры через ноль градусов осуществляется раньше. Но после этого очень часто температура не растет быстро в течение весеннего периода и создается впечатление, что весна наступает медленно, не интенсивно. Поскольку прогноз погоды составить в тот период невозможно, то можно говорить лишь о тенденции. Так, велика вероятность того, что так и будет", - спрогнозировал Кульбида.

"Вообще весна в Украину приходит в начале марта и в середине марта достигает северных регионов Украины - это норма. Учитывая, что она придет раньше, то это может быть с третьей декады февраля до начала марта", - резюмировал он.

ТСН