Грузовики с товаром похищали из-под носа охранников супермаркета

Во Львовской области оперативные работники уголовного розыска задержали трех человек, похищавших грузовики с товаром.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в данное время установлена причастность задержанных к совершению трех таких преступлений.

«Они похищали машины из-под супермаркета на окраине Львова. Приезжали туда на собственном автомобиле и некоторое время присматривались к припаркованным грузовикам. Выбирали лишь те транспортные средства, которые не были оборудованы сигнализацией. Злоумышленники открывали автомобиль с помощью отмычек и похищали его», - сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска Львовской областной милиции Александр СТЕМПИЦКИЙ.

По его словам, воры обязательно обращали внимание на то, чтобы в машине был товар. Как-то они похитили грузовик с мебелью, затем – с продуктами питания.

«В первую очередь, воры пытались избавиться от вещей, которые были в похищенных автомобилях. Продукты подавали на рынке или же отдавали за полцены знакомым. То, что удавалось наторговать, сразу же делили между собой», - отметил А.СТЕМПИЦКИЙ.

Оперативники уже задержали всех трех участников этой преступной группы. Двое из них ранее имели проблемы с законом.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 89 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).