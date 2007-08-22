Янукович призывает проявить справедливость к Шуфричу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не разделяет оценку Президента Виктора ЮЩЕНКО, данную действиям министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Полтаве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для него удивительна оценка Президента, высказанная в адрес Н.ШУФРИЧА, и у него по этому поводу состоялся разговор с Виктором ЮЩЕНКО.

Премьер-министр также сказал, что примет решение о профессиональном соответствии Н.ШУФРИЧА должности министра по чрезвычайным ситуациям после завершения работы правительственной комиссии по расследованию причин возникновения лесных пожаров в Херсонской области.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что решение по этому поводу должно быть принципиальным и справедливым.

«Каковаа цель - политизировать или навести порядок. Если в чем-то обвиняют министра, то я для себя должен решить, виноват он или нет… Я не принимаю решения по вопросам на эмоциональном уровне», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что во время бушевавшего пожара за одни сутки он получил десять отчетов от Н.ШУФРИЧА. «Я ему помогал, давал распоряжение о выделении техники, вертолета и пожарного самолета», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он уточнил, что также при работе с этой чрезвычайной ситуацией в телефонном режиме помогал и вице-премьер Андрей КЛЮЕВ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «в любой стране происходят такие случаи. В таких случаях, безусловно, нужно принимать жесткие меры, меры в отношении к исполнителям, но эти меры должны быть справедливыми». «Должно быть справедливым и государство по отношению к людям, кто бы это ни был – министр или простой спасатель», - подчеркнул премьер.