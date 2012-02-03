Скончалась старейшая художница, писавшая на темы сексуальных страхов

В США на 102-м году жизни скончалась американская художница и поэтесса Доротея Таннинг, старейшая представительница сюрреализма, пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на New York Times.

Д.Таннинг родилась в 1910 г. в семье эмигрантов из Швеции. В 20-летнем возрасте она начала учиться живописи. В середине 1930-х заинтересовалась современным искусством, сюрреалистами и дадаистами. Постепенно Д.Таннинг начала работать в этих новых художественных направлениях.

В 1940-50-х гг. художница создала свои самые известные работы. В это время в Нью-Йорке она часто общалась с Андре Бретоном и его окружением. В этот же период познакомилась с художником Максом Эрнстом (1891-1976гг.), за которого вышла замуж в 1946-м.

Один из центральных мотивов творчества Д.Таннинг - тема сексуальных страхов. На многих ее полотнах запечатлены тревожные образы, в том числе на одной из самых известных - "Материнство".

Д.Таннинг известна и своими "мягкими скульптурами", созданными с помощью швейной машинки. Кроме того, она создавала декорации и костюмы для балетов Джорджа Баланчина, а также книжные иллюстрации.

Картины Д.Таннинг есть в коллекциях лондонской галереи Тейт, Центра Жоржа Помпиду и других крупных музеев.



