Цушко ищет деньги для ГАИ

Министерство внутренних дел поручило до 1 октября полностью восстановить систему дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава МВД Василий ЦУШКО.

По его словам, такое решение МВД приняло на своей последней коллегии, состоявшейся 20 августа.

«Через месяц будем с них спрашивать, ищем деньги и полностью восстанавливаем систему службы ГАИ», - сказал В.ЦУШКО.

По его словам, МВД также требует от местных властей установить до 1 октября системы ограничения скорости автомобиля (лежащие полицейские) возле каждой школы.

Министр подчеркнул, что в 35% случаях ДТП их причиной является превышение скорости водителями, в результате чего участились травмы детей.

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