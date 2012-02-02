СМИ: Мадонна выступит на «Олимпийском»

Окружение американской певицы Мадонны обнародовало график мирового турне королевы поп-музыки. По информации журнала Weekly.ua, в графике значится концерт в Киеве, который предварительно запланирован на 4 августа.

Ее концерт в украинской столице стал возможен после открытия НСК «Олимпийский» - вместительность стадиона позволяет компенсировать затраты на шоу подобного масштаба, ведь суперзвезды запрашивают гонорары от 500 тыс. до нескольких миллионов долларов. В частности средний гонорар Мадонны составляет 4–5 млн. долл.

Грядущий концертный тур певицы пройдет в поддержку нового студийного альбома M.D.N.A. Сингл из него Gimme All Your Luvin выйдет в свет 7 февраля. А выпуск диска запланирован на март 2012 года. Кроме Киева, певица планирует посетить: Тель-Авив, Абу-Даби, Стамбул, Загреб, Милан, Флоренцию, Цюрих, Барселону, Берлин, Гамбург, Париж, Москва, Санкт-Петербург и Ниццу.

Напомним, 31 января на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что певица Мадонна может выступить с концертом на НСК «Олимпийский» во второй половине августа 2012 года. «НСК «Олимпийский» ведет переговоры, и если они закончатся успешно, то во второй половине августа Мадонна выступит на НСК «Олимпийский», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.