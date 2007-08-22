Россия не соглашается платить больше за транзит газа
13:13, 22 августа 2007Общество
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Клюев говорит, что переговоры продолжаются
|Андрей КЛЮЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам в Полтаве.
«У нас по транзиту газа подписаны долгосрочные договора, и в настоящий момент мы на уровне экспертов ведем переговоры, но пока результатов никаких нет», - сказал, в частности, А.КЛЮЕВ.
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