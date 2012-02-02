На здании горсовета вывесили красное знамя

В Северодонецке Луганской области сегодня на здании городского совета высели красное знамя.

Об этом УНИАН сообщил депутат горсовета Сергей САМАРСКИЙ. При этом он опроверг информацию о том, что решение о вывешивании флага было принято депутатами единогласно.

«Два депутата от БЮТ не голосовали за это решение», - сказал С.САМАРСКИЙ.

По ее словам, флаг будет висеть только сегодня, в день освобождения Северодонецка от фашистских захватчиков

Как сообщал УНИАН, решение о вывешивании красного знамени в Северодонецке приняли депутаты на сессии 27 января. При принятии решения депутаты руководствовались ст. 2 Закона «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»., а также ст. 25 Закона «О местном самоуправлении в Украине».

Депутаты рекомендовали руководителям предприятий и учебных заведений последовать их примеру и установить Красное знамя Победы рядом с Государственным флагом Украины.