Милиция не занимается билбордами Януковича

В Луганской области не проводится расследование фактов обливания краской билбордов с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, расследование не проводится потому, что от собственников билбордов не поступало заявление о порче их имущества.

«Ни в Северодонецке, ни в Старобельске в органы милиции таких заявлений не поступало», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 января в городе Старобельске Луганской области неизвестные облили краской билборд с новогодним поздравлением Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА. Билборд находился возле рынка, в центре Старобельска.

17 января в Северодонецке Луганской области неизвестные облили краской билборд с изображением В.ЯНУКОВИЧА, на котором он приветствует «год Евро-2012». Билборд находился на трассе, по которой можно выехать по направлению к Харькову, к городам Сватово и Лисичанску Луганской области.