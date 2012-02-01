Cгорел торговый комплекс

В Тернополе сегодня сгорел торговый комплекс промышленных товаров «Южный» на центральном рынке.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, информация о пожаре на рынке поступила в 06.43 на пункт оперативно-диспетчерской службы областного Управления МЧС.

По прибытии на место пожара спасатели установили, что горит двухэтажное здание торгового комплекса с угрозой перекидывания пламени на соседние легковоспламеняющиеся здания, покрытые преимущественно пластиковой вагонкой.

После отключения сотрудниками Тернопольского РЭС сооружения от подачи электрического тока спасатели приступили к тушению пожара. В целом на месте происшествия работали 30 спасателей Тернопольского гарнизона и шесть единиц пожарно-спасательной техники. Дополнительно в ликвидации пожара привлекалась местная пожарная команда Тернополя.

Ориентировочная площадь пожара составила 300 м кв. Ситуация усложнялась неблагоприятными погодными условиями, поскольку пожарникам приходилось работать в условиях низких температур, при минус 22 градуса Цельсия.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 08.50.

Огнем было уничтожено здание, а также товары в магазинах бытовой техники, бытовой химии, сельскохозяйственных химикатов, электрического оборудования и других.

Причина возникновения пожара и причиненные материальные убытки устанавливаются.