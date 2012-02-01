Во Львове водители будут ночевать возле маршруток

На автотранспортных предприятиях Львова вводят ночные дежурства водителей для разогрева автобусов, которые утром должны выезжать на линии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации перевозчиков, из-за замерзания пневматических систем открывания-закрывания дверей, сегодня утром на автобусных маршрутах Львова не курсировало 48 машин.

«Сегодня в боксы АТП № 1 за день съехало 3 автобуса, которые водителям приходилось разогревать. Возникают проблемы и с горючим, дизель примерзает. В связи с этим по нашему АТП хотим принять решение о ночном дежурстве водителей для разогрева автобусов. Такие проблемы не только в автобусах ЛАЗа, но и в «Богданах» и «Эталонах». МАНы меньше подвергаются воздействию сильных морозов", - рассказал УНИАН начальник отдела ремонта транспортных средств АТП № 1 Александр КОБИЛЬ.