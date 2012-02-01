Балога о морозах: Мы еще не на пике

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА прогнозирует, что пик холодов в Украине будет наблюдаться до конца этой недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Мы еще не на пике. Пик будет до конца недели», - сказал В.БАЛОГА.

Он сообщил, что, по прогнозам Украинского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в Украине морозы усилятся. Температура воздуха ночью будет от -23 до -28 градусов, на Прикарпатье – до -30. Днем – 17-22 мороза. На дорогах Украины ожидается гололедица.