Балога о морозах: Мы еще не на пике
12:54, 01 февраля 2012Общество
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В ближайшие дни холод усилится
Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА прогнозирует, что пик холодов в Украине будет наблюдаться до конца этой недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
«Мы еще не на пике. Пик будет до конца недели», - сказал В.БАЛОГА.
Он сообщил, что, по прогнозам Украинского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в Украине морозы усилятся. Температура воздуха ночью будет от -23 до -28 градусов, на Прикарпатье – до -30. Днем – 17-22 мороза. На дорогах Украины ожидается гололедица.
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