Польша проводит экспертизу в зоне фосфорной аварии

Сегодня, 22 августа, стало известно, что сотрудники лаборатории Подкарпатского воеводства (Польша), которая имеет аккредитацию Европейского союза, начали независимую экологическую экспертизу в зоне фосфорной аварии.

Представитель Львовской областной государственной администрации сообщил, что они взяли пробы грунта, воздуха и воды в зоне аварии, после чего отправят их в лабораторию в Польше. Результаты анализов планируется получить до 25 августа.

Коммерсант-Украина