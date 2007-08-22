Польша проводит экспертизу в зоне фосфорной аварии
10:25, 22 августа 2007Общество
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Результаты планируется получить до 25 августа
Сегодня, 22 августа, стало известно, что сотрудники лаборатории Подкарпатского воеводства (Польша), которая имеет аккредитацию Европейского союза, начали независимую экологическую экспертизу в зоне фосфорной аварии.
Представитель Львовской областной государственной администрации сообщил, что они взяли пробы грунта, воздуха и воды в зоне аварии, после чего отправят их в лабораторию в Польше. Результаты анализов планируется получить до 25 августа.
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