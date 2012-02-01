В Киеве избит директор представительства российского телеканала

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий и избиения директора представительства Всероссийской государственной телерадиокомпании «РТР-Планета».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, 29 января на проезжей части улицы Щербакова во время конфликта, связанного с созданием аварийной ситуации, произошла драка между водителями и пассажирами автомобилей «ВАЗ-21099» и «Тойота Камри».

«Во время драки водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ 21099, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой наглостью, нанесли несколько ударов по голове и по телу водителю и пассажиру другого автомобиля», - говорится в сообщении. Пострадавшими оказались иностранцы, один из которых работает директором представительства Всероссийской государственной телерадиокомпании «РТР-Планета», отметили в прокуратуре.

По данному факту следственным отделом Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в Киеве 30 января возбуждено уголовное дело относительно водителя и пассажиров автомобиля «ВАЗ 21099» по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

От оказания медицинской помощи пострадавшие отказались.

Как сообщал УНИАН, ранее МВД информировало, что телесные повреждения 33-летнему директору представительства Всероссийской государственной телекомпании нанес 20-летний киевлянин.

По данным милиции, он «был задержан 29 января в Шевченковском районе столицы в результате оперативно-розыскных мероприятий».