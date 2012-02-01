МВД до сих пор не может «поднять» свой сайт

Официальный сайт Министерства внутренних дел до сих пор недоступен.

В этой связи в пресс-службе милиции посоветовали пользоваться официальной страницей МВД в Facebook.

"В настоящий момент в связи с тем, что веб-сайт МВД Украины временно недоступен вы можете получить всю необходимую информацию на страницах МВД в Facebook по следующим адресам: http://www.facebook.com/mvs.gov.ua, http://www.facebook.com/pages/Министерство-внутренних-дел-Украины/209474775800357", - сказано в сообщении.

Как известно, во вторник вечером сайт МВД стал недоступен после того, как стало известно, что милиция закрыла известный украинский файлообменник ex.ua.

В МВД пояснили, что официальный сайт министерства временно недоступен "из-за большого количества посетителей, а также возможных DОS-атак".

Украинская правда