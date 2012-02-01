Легендарный киевский ЦУМ закрылся

Легендарный киевский ЦУМ на Крещатике с 1 февраля закрылся на реконструкцию.

По предварительным планам, он продлится от 1 до 2 лет. Компания "Эста Холдинг", которая занимается реконструкцией, пообещала представить киевлянам ее концепцию уже в ближайшее время. Но пока этот проект остается засекреченным, пишет газета "Сегодня".

В компании лишь заверили, что фасад универмага будет сохранен в неизменном виде, а торговые площади будут расширены за счет более рационального использования территории внутреннего двора.

В мэрии также пообещали, что универмаг не изменит свой профиль. "Там будет современный торговый центр. Запланирована только перепланировка внутри", - рассказал заместитель главы КГГА по архитектуре и земле Михаил Кучук.

Однако, среди продавцов ходят слухи, что на первом этаже будет целый продовольственный этаж - множество небольших магазинчиков с едой и элитным алкоголем, а посередине - ресторан. 31 января ЦУМ работал последний день. Он ознаменовался значительными скидками и огромными очередями, которые напомнили продавцам времена СССР, когда ЦУМ был самым популярным магазином - только здесь можно было купить дефицитные импортные вещи из Финляндии, Германии, тогдашней Чехословакии.

Напомним, в конце 2010 года ЦУМ перешел в собственность структур, подконтрольных Ринату Ахметову. В компании "Эста-холдинг", входящая в структуру "СКМ", уже давно вынашивали планы внутренней реконструкции универмага. В частности, рассматривался вариант концепции знаменитого универмага "Хэрродс" в Лондоне.

ТСН