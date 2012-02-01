Осужден работник Николаевского СИЗО

Младший инспектор Николаевского следственного изолятора осужден за хранение и сбыт наркотических веществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В апреле прошлого года прокуратурой Центрального района г. Николаева было проведено досудебное следствие по указанному уголовному делу, его материалы были направлены в Центральный районный суд.

Инспектора обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта особо опасных наркотических средств, в незавершенном покушении на сбыт особо опасных наркотических средств в местах лишения свободы, а также - в злоупотреблении служебным положением, которое он совершил, как работник правоохранительных органов.

Работник Николаевского следственного изолятора был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.307, ч.3 ст. 15, ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года.