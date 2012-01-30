Kyiv Weekly отметил юбилей сбором средств в пользу приюта для животных

Еженедельник Kyiv Weekly отметил юбилей благотворительной акцией – сбором средств в пользу приюта для животных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга «Эволюшен Медиа», который уже 10 лет издает англоязычный Kyiv Weekly, во время приема, состоявшегося в Колонном зале им. Н.В. Лысенко Национальной филармонии Украины, была проведена благотворительная акция в пользу Гостомельского приюта для животных. Ее участниками стали прибывшие на торжество бизнесмены, политики, представители общественности, дипломатического корпуса и просто читатели газеты. Собранные во время акции средства генеральный директор «Эволюшен Медиа» Юлия ЛИТВИНОВА вручила руководителю приюта Асе СЕРПИНСКОЙ.

Все десять лет существования газета Kyiv Weekly была окном, открывающим Украину как для проживающих в нашей стране иностранцев, так и для читателей из многих стран мира. Под эгидой издания проводились разнообразные круглые столы, бизнес-форумы и другие мероприятия, вызывавшие интерес в деловом и экспертном сообществе. По словам Ю.ЛИТВИНОВОЙ, издание переходит к еще более активному информированию своих читателей о топ-событиях в Украине – к 10-летию Kyiv Weekly на сайте газеты открыта в свободном доступе лента оригинальных англоязычных новостей.

В пресс-службе отметили, что сбор средств в пользу приюта для животных - это не первое мероприятие, с помощью которого издание декларирует свою приверженность принципам социальной ответственности. В 2011 году стартовал инициированный Kyiv Weekly проект «Зеленое издательство» - в его рамках осуществляется сбор макулатуры в офисах Киева для ее дальнейшей переработки. По итогам конкурса Green Awards 2011 проект «Зеленое издательство» был признан лучшей экосоциальной инициативой в Украине. Кроме того, Kyiv Weekly, как и другие издания «Эволюшен Медиа», печатаются на бумаге, изготовленной из вторсырья.

*** Англоязычная газета Kyiv Weekly входит в холдинг «Эволюшен Медиа», также являющийся издателем еженедельников «Комментарии:», Weekly.UA, интернет-порталов Comments.ua, UGMK.info и фотоинформационного агентства PHL.