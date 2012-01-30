В Нежине «свободовцы» повздорили с милицией

В Нежине Черниговской области 29 января во время торжественного шествия в память о Героях Крут правоохранители задержали нескольких участников акции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", во время прохождения колонны вблизи центрального рынка возник конфликт с бойцами спецподразделения "Беркут".

«Милиционеры выдернули из колонны четырех юношей, мотивируя тем, что последние незаконно применили пиротехнические средства (фаеры). Задержанных затолкали в милицейский автобус. Только после того, как участники мероприятия остановили шествие и вернулись на место происшествия, милиционеры отпустили задержанных», - говорится в сообщении.

Шествие закончилась митингом и освящением места под будущий памятник Героям Крут.

В то же время в Секторе общественных связей УМВД в Черниговской области сообщили, что накануне мероприятия была достигнута договоренность о том, что участники акции не будут нарушать общественный порядок. Однако во время движения колонны в Нежине в адрес милиции раздавались возгласы оскорбительного характера.

Также неизвестные зажигали неопределенные предметы, в результате горения которых выделялись большое количество дыма и едкий запах. Сотрудники милиции изъяли у участников шествия эти предметы и провели с их владельцами и лидерами профилактическую беседу. Другие участники шествия продолжали скандировать оскорбления в адрес милиции и активно пытались помешать проведению профилактической работы, которая, несмотря на препятствования, все же была проведена. После этого граждане свободно вернулись в колонну и продолжили движение, говорится в сообщении.

Спецсредства и меры физического влияния к участникам акции не применялись. В дальнейшем нарушений общественного порядка не было, отметили в милиции.