В Луганске к Дню памяти Героев Крут открылась книжная выставка

В Луганской областной универсальной научной библиотеке имени Горького ко Дню памяти Героев Крут открылась книжно-иллюстративная выставка «Краснеет снег на поле, где пролили кровь герои».

Как передает корреспондент УНИАН, на экспозиции представлены неизвестные и малоизвестные документы, материалы, свидетельства, воспоминания участников боя, художественные произведения, публицистика.

В 1918 году под селом Круты (ныне - Черниговская область) состоялся бой между превосходящими по силам отрядами большевиков и 300 киевскими студентами, гимназистами и курсантами, вставшими на защиту Украинской Народной Республики. Позднее останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. День памяти героев Крут отмечают в Украине 29 января.