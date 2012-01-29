У муниципалитетов нет денег на духовые оркестры

Черкасский муниципальный духовой оркестр не ликвидируют, а присоединят к городскому дому культуры имени Ивана Кулика и переведут его в статус любительского художественного коллектива.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника управления культуры городского совета Валентину ШЕПЕЦКУЮ, при условии умелой организации концертной деятельности оркестр полноценно будет функционировать.

В этом случае город сможет взять на себя часть расходов: предоставление помещения для репетиций, приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и выплату заработной платы директору и дирижеру коллектива.

В.ШЕПЕЦКАЯ заверила, что в городской программе празднований на 2012 год предусмотрены расходы на организацию выступлений оркестра, обслуживание праздников, фестивалей, парковых программ и т.п. Таким образом, все необходимые для города услуги будут оплачены.

По ее словам, опыт других стран, в частности, Германии, Грузии, Польши свидетельствует, что нигде не содержат подобные коллективы. Муниципалитеты имеют очень ограниченные возможности для финансовой поддержки каких-либо учреждений культуры и организаций. Они объявляют открытый конкурс предложений для проведения культурных мероприятий. Это одна из возможностей, которая предоставляется законом муниципалитету для поддержки культурных мероприятий.

Что касается финансирования творческих коллективов (например, муниципальных духовых оркестров), то оно вообще отсутствует. Поэтому изменение правовой формы функционирования Черкасского муниципального духового оркестра не будет основанием для роспуска коллектива, а лишь позволит работать и развиваться ему в других организационных условиях, отметила В.ШЕПЕЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря депутаты Черкасского горсовета приняли решение отказаться от финансирования городского муниципального духового оркестра из городского бюджета. В год коллектив нуждался в финансировании из бюджета в сумме 1,5 млн. грн. Депутаты решили отдать эти средства на жилищно-коммунальное хозяйство, поддержку общественных организаций и содержания помещений бывшей табачной фабрики.