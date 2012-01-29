В фестивале духовных песнопений участвуют 82 хора и ансамбля

В Днепропетровске с 26 января проходит XІХ Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества до Рождества».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении культуры и искусств Днепропетровского городского совета.

В фестивале принимают участие 82 церковных и светских хоровых православных коллектива, вокальных ансамбля из Украины и Беларуси. Из 27 иногородних творческих коллективов 9 приехали на мероприятие в Днепропетровск впервые.

На концертах фестиваля выступают 1,8 тыс. участников, почти половина из них – дети.

В рамках фестиваля проходит выставка-ярмарка копий чудотворных икон и изделий священнослужителей и послушников православных монастырей и храмов.