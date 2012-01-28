Холод достиг уровня стихийного бедствия

Правительство поручило всем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и экономики, перейти на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством с полной готовностью к быстрому устранению сложных ситуаций, которые могут возникать в условиях низких внешних температур.



Как сообщает Правительственный портал, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил на селекторном совещании по организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания при участии руководителей всех регионов Украины.



«Украину ожидает похолодание по всей территории, а в восточных, центральных и северных областях 1-5 февраля – до минус 29-33 градусов, достигая критериев стихийного гидрометеорологического явления», - сообщил А.КЛЮЕВ.



По его словам, ослабление морозов и кратковременный снег, по предварительным расчетам, ожидаются только с 7 февраля.



«Нельзя допускать аварий на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Не должно возникать чрезвычайных ситуаций в заведениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения и на промышленных объектах», - заявил А.КЛЮЕВ.



Также правительство поручило создать в министерствах, других центральных органах исполнительной власти и в регионах, а также в городах и районах штабы под председательством первых заместителей председателей указанных органов власти, которые будут контролировать ситуацию и принимать меры о немедленном урегулировании проблемных вопросов.



Руководство центральным штабом, который должен обеспечить координацию работы всех штабов, по поручению премьер-министра Украины будет осуществлять первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли.



А.КЛЮЕВ обратил внимание руководителей центральных и местных органов исполнительной власти на персональную ответственность за организацию работы по обеспечению нормальной жизнедеятельности государства и безусловного выполнения поручений.



«В случае осложнения ситуации докладывать немедленно дежурному Центрального штаба при Кабинете министров и мне лично», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.



Он сообщил, что вследствие экстремальных погодных условий по состоянию на 6.00 27 января отключены от электроснабжения 29 населенных пунктов - 27 в Херсонской области и 2 в Одесской. Большинство случаев вызвано срабатыванием систем защиты на трансформаторных подстанциях и обрывами линий электропередач.



На протяжении 23-26 января произошли аварии на теплотрассе в Киеве (без тепла остались 33 жилых дома), в Черновцах (отключено от тепла общежитие) и в Виннице (4 улицы остались без отопления), сказал первый вице-премьер-министр Украины.



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Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. кубометров, сообщил А.КЛЮЕВ. По его словам, среднесуточный отбор газа их подземных хранилищ газа вырос до 90-100 млн. кубических метров.



Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что гарантирует надежное газообеспечение всех потребителей Украины за счет объемов природного газа, который добывается в Украине, импортируется по внешнеэкономическим контрактам, а также хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ).



«Нафтогаз Украины» заверил, что поступление и потребление природного газа в 2012 году сбалансированы в полной мере с учетом возможных перепадов температур.



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Для оперативного реагирования на обращения граждан за помощью при Центральном правительственном штабе открыта круглосуточная многоканальная линия связи за номером 256-60-90. Кроме того, А.КЛЮЕВ напомнил, что работает Правительственный контактный центр по телефону 0-800-507-309, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.



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Крымское управление МЧС продлило штормовое предупреждение, объявленное три дня назад, до воскресенья, 29 января: на полуострове сохраняется ветреная и морозная погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Крыму. МЧС просит жителей Крыма и туристов воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов в гололед, отложить выезды на рыбалку и охоту, а также выходы в горы.



Как сообщал УНИАН, шквальный ветер оставил без света 27 января более 28 тысяч жителей 59 сел в Крыму, а также сорвал крыши в четырех сельских школах. Больше всего от разгула стихии пострадали Красноперекопский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Черноморский районы.



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27 января в Николаеве в городском парке Победы развернут мобильный пункт обогрева, в котором нуждающиеся горожане смогут согреться и поесть. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Николаевской области. Пункт установлен с соблюдением всех правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. В нем по сменам будут дежурить бойцы МЧС. В ближайшее время подобные пункты будут развернуты и в других районах города.



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В Кировоградской области с переохлаждением в больницы попали два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Кировоградской области.



В реанимацию Александрийской центральной городской больницы госпитализирован 51-летний мужчина с диагнозом «переохлаждение». Состояние больного оценивается врачами как средней степени тяжести.



В Новоукраинке в травматологическое отделение районной больницы с обморожением ушей, пальцев рук доставлен 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.



По информации управления, спасатели открыли в Кировограде пункт обогрева для незащищенных слоев населения. В палатке, которая отапливается чугунной печью, работает полевая кухня, посетителям предлагают горячий чай и бутерброды. В пункте обогрева обеспечено круглосуточное посменное дежурство личного состава МЧС.



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В поселке Драбов Черкасской области от переохлаждения в собственном доме погибла 48-летняя женщина.



Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, 48-летняя погибшая нигде не работала, проживала одна. В последний раз живой ее видели соседи, когда она в нетрезвом состоянии шла по улице. Соседи же и нашли ее утром 27 января на веранде собственного дома. Женщине, которая находилась под воздействием алкоголя, удалось добраться лишь до собственной веранды, где она и заснула. Ночью, когда мороз усилился - она замерзла.



Тело умершей было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где была подтверждена предварительная причина смерти - переохлаждение.



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В Донецкой области с 1 по 24 января текущего года от переохлаждения умерли 25 человек. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления охраны здоровья ОГА. Согласно сообщению, больше половины умерших от переохлаждения – это мужчины без определенного места жительства.



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В Херсоне в январе от переохлаждения погибли пять бездомных. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на информацию заместителя начальника Управления здравоохранения горсовета Андрея БЕСЕДИНА. «Все эти случаи произошли с бездомними людьми, которые жили на улице и при значительном снижении температуры окружающей среды умерли в результате переохлаждения», - сообщил он.



Также в сообщении указывается, что в 2010 году из-за переохлаждения за медицинской помощью в Станцию скорой медицинской помощи обратились 94 жителя Херсона, а по поводу обморожения – 43. В 2011 году соответственно зафиксированы 90 и 15 таких случаев.



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В Луцке с 28 января по 12 февраля будет обеспечено круглосуточное дежурство ответственных работников аппарата департамента жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-технических работников жилищно-коммунальных предприятий города. Как сообщили УНИАН в Отделе информационной работы городского совета, об этом шла речь на совещании по вопросам обеспечения жизнедеятельности города.



Как отметил городской председатель Луцка Николай РОМАНЮК, поскольку в ближайшее время ожидается значительное снижение температур, городские службы должны быть готовы к работе в экстренных условиях. Он поручил руководителям предприятий и служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города, организовать дежурство ответственных работников, принять необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций, связанных с существенным снижением температуры воздуха, а в случаях возникновения таких ситуаций, оперативно их устранять.



Руководству КП «Луцктепло» необходимо обеспечить резервы горюче-смазочных материалов, организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических работников и оперативно реагировать на внештатные ситуации.



Также Н.РОМАНЮК отметил, что при температуре воздуха – 20ºС будет прекращены занятия в начальных классах, а при температуре - 24ºС – средних и старших классах школ областного центра.



Начальнику управления здравоохранения городского совета поручено обеспечить бесперебойную работу станции скорой помощи, усилить режим круглосуточного дежурства медицинского персонала (в частности в приемных отделениях) и предусмотреть в этих отделениях дополнительные средства для оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении.

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В Полтаве из-за сильных морозов закрыли все школы. Как сообщает пресс-служба мэрии Полтавы, соответствующий приказ издало городское управление образования.



Как отмечается в документе "О временной приостановке занятий в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, усилении контроля за соблюдением противоэпидемического режима в дошкольных учебных заведениях Полтавы", «в связи с ухудшением погодных условий, снижением температуры воздуха, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации учебно-воспитательного процесса временно с 30 января 2012 года приостанавливаются занятия в 1-4 классах, а с 31 января по 3 февраля (4 календарных дня) приостанавливается учебный процесс в 1-11 (12) классах общеобразовательных и внешкольных учебных заведений города».



«Обращаем внимание родителей будущих первоклассников: занятия подготовительных групп в школе в связи с понижением температуры отменяются до обновления обучения в школах. Дошкольные учебные учреждения будут работать в обычном режиме», - сказано в сообщении мэрии.



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В Киеве пока не принято решение о необходимости приостановки занятий в начальной школе из-за сильных морозов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, об этом информирует городская санитарно-эпидемиологическая служба.



В СЭС заметили, что при условии снижения температуры воздуха до 20ºС ниже нуля в общеобразовательных учебных заведениях столицы будут приостановлены занятия для учеников 1-4 классов. Учеников 5-12 классов освободят от уроков при условии снижения температуры до 24ºС ниже нуля, сильного ветра (более 5 м/с) и при повышении влажности воздуха более 80%.



В случае ухудшения метеорологических показателей, с целью предупреждения заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями и гриппом, предотвращения обморожений, травм среди учеников, городская власть примет решение о временной приостановке учебно-воспитательного процесса, отмечают в СЭС.



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В Житомирской области организовано круглосуточное дежурство всех служб для предотвращения последствий ожидаемого сильного похолодания.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК на селекторном совещании с участием вице-премьер-министр - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА с руководителями регионов по организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания.



По словам губернатора, более 900 котелен работают в обычном режиме, с населением 1613 сел проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности при отапливании помещений, использовании печей и обогревательных приборов.



«У нас работает оперативный штаб, все готово к снижению температуры», - сказал С.РЫЖУК. «Этот штаб на время экстремальных низких температур должен работать круглосуточно. Во всех районах также должны круглосуточно работать ответственные координаторы», - подчеркнул губернатор.



Также на совещании прозвучало, что в связи с резким понижением температуры воздуха житомирские спасатели начали оказание помощи малообеспеченным слоям населения.



В частности, в Житомире, на улице Большая Бердичевская, 113, установлена палатка с печами и мебелью. Данный пункт может обогреть одновременно до 40 человек. В нем есть все необходимое для первой помощи людям, пострадавшим от переохлаждения, - теплые одеяла, печка-буржуйка и горячая вода. Пункт обогрева работает круглосуточно. Представители социальных служб доставляют термосы с горячей пищей и напитками.



Также в период сильных морозов для граждан, не имеющих крова, в Житомире будет работать передвижной пункт обогрева. Он будет расположен в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. Также пункты обогрева планируется разместить в каждом районном центре области.



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В Ивано-Франковской области в связи с похолоданием отрыли пункты обогрева для беспризорных. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир ЧЕРНЕЦКИЙ.



По его словам, с 27 января в Ивано-Франковске в парке имени Т.Шевченко заработал пункт обогрева, куда граждане в случае необходимости могут круглосуточно обращаться за помощью. В пункте можно согреться, выпить горячего чая и т. п.



Он сообщил, что в пункте круглосуточно дежурят спасатели, медики и психолог управления МЧС. В парке есть палатки для медицинского и обслуживающего персонала, палатка для отдыха, палатка для питания, полевая кухня. Одновременно в пункте может обслуживаться 30 лиц. Помогать спасателям будут представители Красного Креста и благотворительной организации «Каритас».



В.ЧЕРНЕЦКИЙ заметил, что в Ивано-Франковске и некоторых районных центрах действуют стационарные центры для лиц без постоянного места жительства.



В прошлом году за 12 суток услугами пунктов обогрева воспользовалось 200 граждан.