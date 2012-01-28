При получении взятки задержали преподавателя автошколы

Во время получения взятки в размере 4,5 тыс. грн. сотрудниками сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского райотдела милиции Донецка задержан один из преподавателей Донецкого государственного областного автомобильного учебного комбината.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По словам правоохранителей, данная сумма была передана 53-летнему работнику учебного комбината двумя слушателями водительских курсов за выставление им положительных оценок при сдаче внутренних экзаменов на проверку знания Правил дорожного движения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

Следствие проводит прокуратура Ленинского района г.Донецка.