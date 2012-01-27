Клюев распорядился, чтобы во время холодов в магазинах был хлеб и масло

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил председателям областных государственных администраций и мэрам городов обеспечить бесперебойную поставку продовольственных товаров в торговые сети во время ожидающегося сильного похолодания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, соответствующее поручение А.КЛЮЕВ дал в ходе селекторного совещания с руководством регионов.

«Необходимо провести соответствующую работу с предприятиями торговли по бесперебойному снабжению торговых сетей продуктами питания», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что в первую очередь это касается ассортимента социально значимых товаров - хлеба, муки, сахара, масла. «Чтобы в наших магазинах не было дефицита этих продуктов питания», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в Украине, в некоторых районах – до 30-32 градусов мороза. На данный момент по всей Украине открываются пункты обогрева для бездомных и малоимущих граждан.